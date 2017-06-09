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Курбан Бердыев прибыл на базу "Рубина" (фото)
Бывший вице-президент и тренер "Ростова" Курбан Бердыев прибыл на базу "Рубина", сообщает твиттер казанцев.
Ожидается, что 64-летний специалист станет главным тренером команды вместо испанца Хави Грасии.
Ожидается, что 64-летний специалист станет главным тренером команды вместо испанца Хави Грасии.
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