Опрос:

Новости партнеров

Курбан Бердыев прибыл на базу "Рубина" (фото)

Бывший вице-президент и тренер "Ростова" Курбан Бердыев прибыл на базу "Рубина", сообщает твиттер казанцев.

Ожидается, что 64-летний специалист станет главным тренером команды вместо испанца Хави Грасии.

Теги: Бердыев Рубин
Сегодня, 10:42
Напечатать
3
(3)
№3 Написал: rocker31 К-G (Сегодня, 10:58) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Бамбарбия киргуду!
Регистрация: 14.02.2007
№2 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 10:56) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Исамесес ЗУР кише.


--------------------
ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
№1 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 10:51) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
"Рахим итегез" в Рубин Курбан Бикеевич.
Регистрация: 20.03.2014
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.