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"Арарат" объявил о подписании соглашения с Маратом Измайловым (фото)

Московский "Арарат" подписал контракт с Маратом Измайловым, информирует пресс-служба клуба.

- Подписание соглашения с Маратом это большой плюс для всей команды, - отметил президент "Арарата" Валерий Оганесян. – Мы уверены, что такой мастер принесет огромную пользу, как на поле, так и за его пределами. Для нас очень важны не только профессиональные, но также человеческие качества и желание помочь нашему молодому проекту. С этой точки зрения приглашение Измайлова, а ранее Романа Павлюченко, взвешенный и осознанный шаг.

Теги: Арарат Измайлов
Сегодня, 11:11
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№4 Написал: Bierbauch Germany (Сегодня, 11:36) #
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online
Болеет за:
«Бавария»
Столько шума вокруг этого Арарата, а где он будет играть, я так и не понял! Кубок содружества московских базаров?


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Lieber einen Bauch vom Saufen, als einen Buckel vom Schaffen!
Регистрация: 25.03.2010
№3 Написал: Земляк Зёмы КБ-Гостевая (Сегодня, 11:31) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
а говорил с футболом не закончил...
Регистрация: 16.07.2011
№2 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 11:16) #
  • +1
  •  (1)
online

Это называется: покинул Краснодар по семейным обстоятельствам. А фотка похоже сделана на Даниловском рынке.
Регистрация: 26.08.2010
№1 Написал: priba Москва (Сегодня, 11:15) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Ну это уже серьезно!
Регистрация: 23.08.2015
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