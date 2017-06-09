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Сергей Семак получил тренерскую лицензию "УЕФА-Pro" (фото)

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак получил лицензию "УЕФА-Pro", передает пресс-служба уфимского клуба.

Специалист на отлично сдал итоговый экзамен, который прошел в Академии тренерского мастерства Российского футбольного союза.

Категория "УЕФА-Pro" позволяет работать в ведущих чемпионатах Европы, а также возглавлять европейские сборные.

Теги: Семак Уфа
Сегодня, 11:15
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№2 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 11:22) #
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Болеет за:
«Зенит»
грац
Регистрация: 22.08.2007
№1 Написал: tuner (Сегодня, 11:21) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Ростов»
Молодец! Быстренько. А Кириченко наш всё опять прохлопал. Так и будет на побегушках.
Регистрация: 29.08.2015
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