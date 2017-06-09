Сергей Семак получил тренерскую лицензию "УЕФА-Pro" (фото)

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак получил лицензию "УЕФА-Pro", передает пресс-служба уфимского клуба.Специалист на отлично сдал итоговый экзамен, который прошел в Академии тренерского мастерства Российского футбольного союза.Категория "УЕФА-Pro" позволяет работать в ведущих чемпионатах Европы, а также возглавлять европейские сборные.