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Ильзат Ахметов: жалко Хавьера Грасию, он многое для меня сделал

Футболист "Рубина" Ильзат Ахметов с благодарностью будет вспоминать бывшего главного тренера команды Хави Грасию.

"Жалко Хавьера Грасию. Я благодарен ему. Он многое для меня сделал. Многому научил. Но это пройденный этап. Все знают, что Бердыев - хороший тренер. Надеюсь, что многому научусь у него.

Жду сезон с нетерпением. Мы должны исправиться перед болельщиками за прошлый чемпионат", - цитирует Ахметова "Р-Спорт".
Теги: Рубин Грасия
Сегодня, 11:25
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№1 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 11:29) #
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Болеет за:
«Ростов»
Наивный паренек. Тебя уже нет в составе Рубина.
Регистрация: 16.05.2017
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