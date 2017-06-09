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Сергей Рыжиков: хочу быть, как Черчесов - главным тренером, больше всего почерпнул от Бердыева

Вратарь "Рубина" Сергей Рыжиков рассказал о планах на будущее.

– Вы говорили, что многое подмечали в работе Грасии. Хотите быть наставником?

– Сейчас учусь на лицензию "А". Не желаю довольствоваться только ролью тренера вратарей. Хочу быть, как Станислав Черчесов – главным тренером. У меня действительно есть книжка, в которую записываю интересные наблюдения с тренировок. Делаю это уже давно. Больше всего, конечно, почерпнул от Курбана Бердыева. Можно сказать, заочно он был моим личным учителем.

Он объяснил, как нужно относиться к делу, чтобы всегда находиться на вершине. Если бы не он, возможно, сейчас уже завершил бы карьеру. У него не бывает мелочей. Каждого соперника Бердыев разбирает по сантиметрам. И главное, что каждому подопечному Бекиевич доходчиво объясняет, что он должен делать на поле. Правда, с Бердыевым я уже не работал четыре года. Может он изменился, – цитирует Рыжикова "Советский спорт".
Теги: Рыжиков Рубин Бердыев
Сегодня, 11:31
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