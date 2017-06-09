Опрос:

Новости партнеров

Курбан Бердыев приступил к работе с "Рубином"

ФК "Рубин" и Курбан Бердыев достигли принципиальной договоренности о возвращении специалиста на пост главного тренера.

Радик Шаймиев, президент ФК «Рубин»:

– Я рад, что мы смогли договориться с Курбаном Бекиевичем и его тренерским штабом о возвращении в «Рубин». Безусловно, только совместными усилиями мы обязательно выйдем на лидирующие позиции в российском чемпионате и будем проводить успешные игры в европейских турнирах.

Рустам Саяхов, генеральный директор ФК «Рубин»

– Контракт с Курбаном Бердыевым планируется долгосрочный, хорошо проработанный, структурированный. Соответственно, когда все окончательные детали будут согласованы, он будет подписан, у нас есть принципиальная договоренность. Тем не менее, Курбан Бекиевич уже приступил к своей работе, сегодня прошёл медицинский осмотр у команды, завтра «Рубин» отправляется на первые сборы.


ФК "Рубин"
Теги: Бердыев Рубин
Сегодня, 11:57
Напечатать
4
(3)
№4 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 13:09) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Ростов»
Представляете какая чистка сейчас пойдет в Рубине.
Регистрация: 16.05.2017
№3 Написал: makcnmka (Сегодня, 12:26) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Команда Зенит.
Да сраптачку всё тоскливей, в новом сезоне такой халявы как в прошлом не будет.

Почему тоскливее? Все нормально. Был Ростов, теперь такого Ростова не будет. Будет Рубин.
А что касается Зенита. Посмотрим на Манчини, интересно поглядеть как он работает без звездных футболистов.
Регистрация: 16.03.2010
№2 Написал: Команда Зенит. (Сегодня, 12:06) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Да сраптачку всё тоскливей, в новом сезоне такой халявы как в прошлом не будет.
Регистрация: 23.04.2017
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 12:00) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
второй заход.. ну посмотрим.. а так удачи только не в матче со Спартаком! smirk


--------------------
ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.