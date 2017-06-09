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Курбан Бердыев приступил к работе с "Рубином"
ФК "Рубин" и Курбан Бердыев достигли принципиальной договоренности о возвращении специалиста на пост главного тренера.
Радик Шаймиев, президент ФК «Рубин»:
– Я рад, что мы смогли договориться с Курбаном Бекиевичем и его тренерским штабом о возвращении в «Рубин». Безусловно, только совместными усилиями мы обязательно выйдем на лидирующие позиции в российском чемпионате и будем проводить успешные игры в европейских турнирах.
Рустам Саяхов, генеральный директор ФК «Рубин»
– Контракт с Курбаном Бердыевым планируется долгосрочный, хорошо проработанный, структурированный. Соответственно, когда все окончательные детали будут согласованы, он будет подписан, у нас есть принципиальная договоренность. Тем не менее, Курбан Бекиевич уже приступил к своей работе, сегодня прошёл медицинский осмотр у команды, завтра «Рубин» отправляется на первые сборы.
ФК "Рубин"
Радик Шаймиев, президент ФК «Рубин»:
– Я рад, что мы смогли договориться с Курбаном Бекиевичем и его тренерским штабом о возвращении в «Рубин». Безусловно, только совместными усилиями мы обязательно выйдем на лидирующие позиции в российском чемпионате и будем проводить успешные игры в европейских турнирах.
Рустам Саяхов, генеральный директор ФК «Рубин»
– Контракт с Курбаном Бердыевым планируется долгосрочный, хорошо проработанный, структурированный. Соответственно, когда все окончательные детали будут согласованы, он будет подписан, у нас есть принципиальная договоренность. Тем не менее, Курбан Бекиевич уже приступил к своей работе, сегодня прошёл медицинский осмотр у команды, завтра «Рубин» отправляется на первые сборы.
ФК "Рубин"
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