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Курбан Бердыев: "Рубин" и Казань - это наш дом, мы очень рады возвращению
Известный тренер Курбан Бердыев прокомментировал свое возвращение в "Рубин".
"Во-первых, мы очень рады, что возвращаемся, говорю это от лица всего тренерского состава. "Рубин" и Казань – это наш дом, поэтому мы очень рады нашему возвращению, будем работать", - передает слова специалиста официальный сайт казанского клуба.
"Во-первых, мы очень рады, что возвращаемся, говорю это от лица всего тренерского состава. "Рубин" и Казань – это наш дом, поэтому мы очень рады нашему возвращению, будем работать", - передает слова специалиста официальный сайт казанского клуба.
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