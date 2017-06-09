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Курбан Бердыев: "Рубин" и Казань - это наш дом, мы очень рады возвращению

Известный тренер Курбан Бердыев прокомментировал свое возвращение в "Рубин".

"Во-первых, мы очень рады, что возвращаемся, говорю это от лица всего тренерского состава. "Рубин" и Казань – это наш дом, поэтому мы очень рады нашему возвращению, будем работать", - передает слова специалиста официальный сайт казанского клуба.
Теги: Бердыев Рубин
Сегодня, 11:59
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№3 Написал: петя365 (Сегодня, 12:59) #
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online

Цитата: TM_Rostov
После того как он возглавил Ростов и принял команду в шаге от вылета, я стал болеть за Ростов

Болей за йокарылигу )))))))))
Бердаев возглавит Алтын Асыр )))))))))))))))))))))))))
Регистрация: 7.05.2017
№2 Написал: TM_Rostov Kazan (Сегодня, 12:56) #
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Это мой последний пост.

Я никогда не скрывал, что прежде всего болельщик Бердыева. И когда Тренера выдворили - теперь газета, что вылила на него столько дерьма, стала очень мягко говорить что тогда его оговорили - и поставили Била я перестал болеть за Рубин... После того как он возглавил Ростов и принял команду в шаге от вылета, я стал болеть за Ростов...

Представляю сколько минусов нахватаю , сколько слов услышу, но я все таки болею за талант Тренера, поскольку считаю ( субъективно) его самым лучшим тренером нашего чемпа. И он это уже неоднократно доказывал.

Поэтому я буду продолжать болеть за него
Регистрация: 21.09.2015
№1 Написал: петя365 (Сегодня, 12:03) #
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online

Твой дом - турма
 (с)
или яма в Туркмении
Регистрация: 7.05.2017
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