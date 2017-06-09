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Криштиану Роналду может пропустить Кубок чемпионов и Суперкубок УЕФА

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду может не сыграть на международном Кубке чемпионов и в матче за Суперкубок УЕФА.

Это связано с тем, что наставник "сливочных" Зинедин Зидан еще по ходу предыдущего сезона решил, что будет эффективнее не использовать португальца в каждом матче, передает "Газета.ru" со ссылкой на Marca.

Международный Кубок чемпионов пройдет с 22 по 29 июля в США. Соперниками мадридского клуба будут туринский "Ювентус", "Манчестер Юнайтед" и "Барселона".

Также существует большая вероятность того, что игрок сборной Португалии пропустит и матч за Суперкубок УЕФА с "Манчестер Юнайтед", который состоится 8 августа в Македонии.
Теги: Роналду
Сегодня, 12:38
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