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Артему Дзюбе может потребоваться операция на колене

Спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания рассказал о состоянии здоровья нападающего Артема Дзюбы.

"Есть определенные проблемы с коленом при высоких нагрузках, которые не позволяют ему в полную силу работать – колено начинает опухать.

Сейчас тренерский штаб решит – либо ему предстоит, так сказать, миниоперация, и тогда он пропустит месяц, либо будут какие-либо другие выходы. Ситуация должна проясниться в понедельник", – передает слова Сарсании ТАСС.
Теги: Дзюба Сарсания Зенит
Сегодня, 12:57
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