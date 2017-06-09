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Артему Дзюбе может потребоваться операция на колене
Спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания рассказал о состоянии здоровья нападающего Артема Дзюбы.
"Есть определенные проблемы с коленом при высоких нагрузках, которые не позволяют ему в полную силу работать – колено начинает опухать.
Сейчас тренерский штаб решит – либо ему предстоит, так сказать, миниоперация, и тогда он пропустит месяц, либо будут какие-либо другие выходы. Ситуация должна проясниться в понедельник", – передает слова Сарсании ТАСС.
"Есть определенные проблемы с коленом при высоких нагрузках, которые не позволяют ему в полную силу работать – колено начинает опухать.
Сейчас тренерский штаб решит – либо ему предстоит, так сказать, миниоперация, и тогда он пропустит месяц, либо будут какие-либо другие выходы. Ситуация должна проясниться в понедельник", – передает слова Сарсании ТАСС.
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