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Леонид Слуцкий - главный тренер "Халл Сити"

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий официально назначен в "Халл Сити", информирует пресс-служба клуба из Чемпионшипа.

Российский специалист прибудет в расположение команды на следующей неделе и приступит к работе. О подробностях контракта пока не сообщается.

Теги: Слуцкий Халл Сити
Сегодня, 13:23
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№25 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 14:41) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Saveger
несколько сезонов успешной работы.

Зидан, Гвардиола и так далее.
Цитата: Saveger
чтобы управлять топ-игроками

ВОт именно. Топ-игроками. Да и там попроще. Конте с Костой не нашел диалога-выгнал из команды. И все, разговор закончен


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№24 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 14:41) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
испытываю гордость за отечественного тренера! (хоть и являюсь болельщиком Спартака)

удачи Леонид!


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№23 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 14:37) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ММВ
Халл это будет самая большая проверка слуцкого как тренера. Если справится, покажет результат-абрамович позовет в челси, можно не сомневаться

смеешься? чтобы управлять топ-игроками одного профессионализма мало. нужен еще авторитет, а для этого нужны сверхрезультаты и несколько сезонов успешной работы. После успехов с Халлом нужны будут годы работы с командой, обладающей большими ресурсами (Эвертон\Саутгемптон), и уже после успехов с ними и получения опыта общения с топ-игроками можно будет рассчитывать на приглашение в топ-клуб
Регистрация: 16.03.2010
№22 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 14:32) #
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online

Мои поздравления!
Регистрация: 28.05.2014
№21 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 14:31) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: debil
Вот земляки мурманские хоть конечно и болеют за спартак но молодцы за отзыв я просто за справедливость и адекватность

на самом деле это очень круто, что в англии появился Русский тренер. Пусть пока и в чемпионшипе, но, надеюсь, в АПЛ вернется уже в этом сезоне. Вообще, как мне кажется, Халл это будет самая большая проверка слуцкого как тренера. Если справится, покажет результат-абрамович позовет в челси, можно не сомневаться.


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№20 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 14:28) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: mustang
придется теперь смотреть чемпионшип ради такого дела

Вы поклонниик ЦСКА-2?


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№19 Написал: mustang (Сегодня, 14:25) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
придется теперь смотреть чемпионшип ради такого дела
Регистрация: 23.12.2015
№18 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 14:25) #
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online

Молоток. Удачи
Регистрация: 3.03.2007
№17 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 14:22) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Постарайся не потеть и штаны не подтягивай


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№16 Написал: afelayz Россия, Красноярск (Сегодня, 14:12) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Ждём золота с Чемпионшипа! blush
Регистрация: 8.08.2016
№15 Написал: anonymous (Сегодня, 14:06) #
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online

удачи Лене, должно получиться

Цитата: SPV
Ну вот и повод теперь у многих поинтересоваться второй английской лигой

Халл Сити в чемпиошипе, а не во 2ой лиге
Регистрация: 8.01.2017
№14 Написал: vitalii moldova (Сегодня, 14:04) #
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Болеет за:
ЦСКА
удачи!!!!
Регистрация: 28.12.2009
№13 Написал: stepanmlc (Сегодня, 13:55) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Удачи толстому )


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№12 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 13:46) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Удачи и еще раз удачи.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
№11 Написал: Bierbauch Germany (Сегодня, 13:45) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Бавария»
Take the plunge, Leonid!


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Lieber einen Bauch vom Saufen, als einen Buckel vom Schaffen!
Регистрация: 25.03.2010
№10 Написал: m7rf_2 Москва (Сегодня, 13:44) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Будем посмотреть!
Удачи!!!
Регистрация: 11.06.2016
№9 Написал: debil (Сегодня, 13:36) #
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  •  (2)

ММВ,
Вот земляки мурманские хоть конечно и болеют за спартак но молодцы за отзыв я просто за справедливость и адекватность
Регистрация: 30.06.2016
№8 Написал: Зенит1982 Россия (Сегодня, 13:35) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Плохо относился к нему после той игры КС с Тереком... Но теперь мнение меняется в лучшую сторону, за относительно для футбольного мира не большие деньги, идет в Чемпионшип что бы развиваться, молодец, достойно уважения! Будет очень интересно за ним и его командой наблюдать, может кого из наших паспортных бездельников подтянет и им на пользу тоже пойдет. Кстати в Халл Сити Якупович играет) И там есть пару интересных игроков, довольно известных.
Регистрация: 5.09.2012
№7 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 13:35) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Ну вот и повод теперь у многих поинтересоваться второй английской лигой
Регистрация: 2.02.2012
№6 Написал: debil (Сегодня, 13:33) #
  • +4
  •  (6)

Волгоград за тебя дерзай докажи британии что и в россии есть и футбол и тренеры ..
Регистрация: 30.06.2016
№5 Написал: Зенит1982 Россия (Сегодня, 13:31) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Плохо относился к нему после той игры КС с Тереком... Но теперь мнение меняется в лучшую сторону, за относительно для футбольного мира не большие деньги, идет в Чемпионшип что бы развиваться, молодец, достойно уважения! Будет очень интересно за ним и его командой наблюдать, может кого из наших паспортных бездельников подтянет и им на пользу тоже пойдет.
Регистрация: 5.09.2012
№4 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 13:31) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
интересно, кого-нибудь напрямую из ЦСКА перетащит? Так-то Думбия и Муса - главные кандидаты на усиление
Регистрация: 16.03.2010
№3 Написал: Гастэряну (Сегодня, 13:28) #
  • +7
  •  (7)

Успешной работы Леониду Викторовичу! Спасибо за работу в ЦСКА!
Регистрация: 25.02.2016
№2 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 13:27) #
  • +10
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Успехов!


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 13:24) #
  • +9
  •  (9)
online
Болеет за:
ЦСКА
Мои поздравления! blush Успехов!


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
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