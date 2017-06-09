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Леонид Слуцкий: "Халл Сити" - известный клуб, не могу дождаться, когда приступлю к работе

Новый главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий прокомментировал свое назначение.

"Рад возглавить "Халл Сити", это известный клуб с преданными болельщиками. У меня остались приятные впечатления от встречи с руководством клуба - семьей Аллам.

Не могу дождаться, когда приступлю к работе на следующей неделе", - цитирует Слуцкого официальный сайт "Халла".
Теги: Слуцкий Халл Сити
Сегодня, 13:26
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