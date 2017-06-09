Леонид Слуцкий: "Халл Сити" - известный клуб, не могу дождаться, когда приступлю к работе

Новый главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий прокомментировал свое назначение."Рад возглавить "Халл Сити", это известный клуб с преданными болельщиками. У меня остались приятные впечатления от встречи с руководством клуба - семьей Аллам.Не могу дождаться, когда приступлю к работе на следующей неделе", - цитирует Слуцкого официальный сайт "Халла".