Вице-президент "Халл Сити": рад, что именно Слуцкий будет возвращать команду в премьер-лигу

Вице-президент "Халл Сити" Эхаб Аллам высказался относительно утверждения Леонида Слуцкого на пост главного тренера команды."Я рад приветствовать Слуцкого в качестве нового главного тренера. Мы тщательно выбирали нового наставника, Леонид обладает всеми качествами, которые необходимы для работы в Англии.Это известный тренер, у которого имеются значимые победы. Рад, что именно он будет возвращать команду в премьер-лигу", – цитирует вице-президента "тигров" официальный сайт клуба.