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Вице-президент "Халл Сити": рад, что именно Слуцкий будет возвращать команду в премьер-лигу (1)
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Вице-президент "Халл Сити": рад, что именно Слуцкий будет возвращать команду в премьер-лигу
Вице-президент "Халл Сити" Эхаб Аллам высказался относительно утверждения Леонида Слуцкого на пост главного тренера команды.
"Я рад приветствовать Слуцкого в качестве нового главного тренера. Мы тщательно выбирали нового наставника, Леонид обладает всеми качествами, которые необходимы для работы в Англии.
Это известный тренер, у которого имеются значимые победы. Рад, что именно он будет возвращать команду в премьер-лигу", – цитирует вице-президента "тигров" официальный сайт клуба.
"Я рад приветствовать Слуцкого в качестве нового главного тренера. Мы тщательно выбирали нового наставника, Леонид обладает всеми качествами, которые необходимы для работы в Англии.
Это известный тренер, у которого имеются значимые победы. Рад, что именно он будет возвращать команду в премьер-лигу", – цитирует вице-президента "тигров" официальный сайт клуба.
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