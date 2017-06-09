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Вице-президент "Халл Сити": рад, что именно Слуцкий будет возвращать команду в премьер-лигу

Вице-президент "Халл Сити" Эхаб Аллам высказался относительно утверждения Леонида Слуцкого на пост главного тренера команды.

"Я рад приветствовать Слуцкого в качестве нового главного тренера. Мы тщательно выбирали нового наставника, Леонид обладает всеми качествами, которые необходимы для работы в Англии.

Это известный тренер, у которого имеются значимые победы. Рад, что именно он будет возвращать команду в премьер-лигу", – цитирует вице-президента "тигров" официальный сайт клуба.
Теги: Слуцкий Халл Сити
Сегодня, 13:46
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№1 Написал: Седой Россия (Сегодня, 14:01) #
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Болеет за:
ЦСКА
Удачи


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
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