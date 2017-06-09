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ЦСКА поздравил Леонида Слуцкого с назначением в "Халл Сити"

ЦСКА поздравил бывшего наставника армейцев Леонида Слуцкого с назначением на пост главного тренера "Халла", передает официальный твиттер красно-синих.

"Поздравляем Леонида Викторовича с назначением! Желаем больших успехов в Англии", - говорится в сообщении.
Теги: ЦСКА Халл Сити Слуцкий
Сегодня, 13:49
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№3 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:28) #
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Цитата: EMDM
неожиданно, но ожидаемо

невообразимо, но прогнозируемо))))))))

Удачи, ЛВС!


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№2 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 14:23) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Удачи, ЛВС на новом посту ГТ!


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
№1 Написал: EMDM (Сегодня, 13:52) #
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Болеет за:
ЦСКА
Уху... неожиданно, но ожидаемо ))) Удачи, ЛВС )))
Регистрация: 24.04.2008
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