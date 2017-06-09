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Илья Абаев - новый вратарь "Ростова"

Экс-голкипер "Локомотива" Илья Абаев пополнил состав "Ростова", информирует пресс-служба клуба.

Соглашение с 35-летним стражем ворот подписано по схеме "1+1".

Теги: Абаев Ростов
Сегодня, 15:23
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№2 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 15:39) #
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Удачи ,Илья!
Регистрация: 26.08.2010
№1 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 15:25) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Успехов Илье.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
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