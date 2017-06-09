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Курбан Бердыев: надеюсь, болельщики "Ростова" с пониманием отнесутся к нашему возвращению в "Рубин"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев поблагодарил болельщиков "Ростова" - своего прежнего клуба.

"Осталось много теплых воспоминаний. Огромное спасибо болельщикам за поддержку, которую мы чувствовали с первых дней. Очень тяжелая была ситуация, когда мы пришли, но болельщик поддержал нас, и мы этого никогда не забудем.

Те праздник, ажиотаж и футбольный бум останутся в нашей жизни. Искренняя благодарность каждому болельщику "Ростова". Надеюсь, все с пониманием отнесутся к нашему возвращению в "Рубин", - цитирует Бердыева "Матч ТВ".
Теги: Бердыев Ростов
Сегодня, 15:53
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№5 Написал: bk-sarmat ростов (Сегодня, 16:12) #
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online
Болеет за:
«Реал»
спасибо бердыеч,это был великолепный сезон
Регистрация: 19.10.2010
№4 Написал: Black Fox (Сегодня, 16:12) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: eva1961
Из за тебя Ростов разваливается, Хоть бы извинился перед болельщиками. Предатель и тряпк

Поддерживать жизнеспособность клуба - обязанности руководства. Кто виноват в том, что все держалось на Бердыеве?


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№3 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 16:09) #
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online

Цитата: eva1961
Из за тебя Ростов разваливается, Хоть бы извинился перед болельщиками. Предатель и тряпка. После унижения в Казани приполз обратно.

Надо было не приходить - спасать клуб , играли бы себе в ФНЛ и не парились !

высоко взлетели - а падать всегда больно !
Регистрация: 29.03.2013
№2 Написал: eva1961 Ростов на Дону (Сегодня, 16:02) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Из за тебя Ростов разваливается, Хоть бы извинился перед болельщиками. Предатель и тряпка. После унижения в Казани приполз обратно.
Регистрация: 7.11.2012
№1 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 15:57) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
"Ростов" останется, просто будет "Ростов" (Казань)
Регистрация: 16.03.2010
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