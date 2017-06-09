"Спартак" поборется с "Зенитом" за Марсело Брозовича

Полузащитник "Интера" Марсело Брозович попал в сферу интересов "Спартака", информирует ilsussidiario.net.Ранее сообщалось, что 24-летним игроком интересуется "Зенит". Помимо Брозовича питерцы проявляют интерес к защитнику Джейсону Мурильо. За обоих руководство сине-бело-голубых готово заплатить € 45 млн.