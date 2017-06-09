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"Спартак" поборется с "Зенитом" за Марсело Брозовича

Полузащитник "Интера" Марсело Брозович попал в сферу интересов "Спартака", информирует ilsussidiario.net.

Ранее сообщалось, что 24-летним игроком интересуется "Зенит". Помимо Брозовича питерцы проявляют интерес к защитнику Джейсону Мурильо. За обоих руководство сине-бело-голубых готово заплатить € 45 млн.
Теги: Интер Спартак Зенит Трансферы
Сегодня, 17:02
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№7 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 17:39) #
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Снейдер остается в Турции.

Президент "Галатасарая" Дурсун Озбек подтвердил, что получил предложение от «Зенита» по Уэсли Снейдеру. Озбек в конце концов принял окончательное решение по игроку.
"Мы получили предложение от "Зенита" по Уэсли Снейдеру, но на данный момент оно для нас недостаточно выгодно, Снейдер - это наш звездный игрок, и он останется здесь. Он является одним из самых важных игроков для Галатасарая".
Регистрация: 6.08.2008
№6 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 17:27) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ценник не для нас, бомжей разводят

Если бы знали нашу рпл, то приписали бы интерес к рубину


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№5 Написал: -Invader- Invader (Сегодня, 17:12) #
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Болеет за:
ЦСКА
В Италии отмечают рост интереса к полузащитнику «Интера» Марсело Брозовичу со стороны российских клубов. Футболист входит в шорт-лист потенциальных новичков «Спартака» и ЦСКА, утверждает Ilsussidiario.net. Рыночная стоимость игрока оценивается в 20 миллионов евро, что делает маловероятным готовность ЦСКА поспорить за игрока. Ранее сообщалось, что «Зенит» готов приобрести 24-летнего хавбека.

Брозович в завершившемся сезоне провел в чемпионате Италии 23 матча, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.
Регистрация: 12.05.2017
№4 Написал: vlees1 (Сегодня, 17:11) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ну да Федун так взял и отвалил 20 лямов,сразу мимо

Цитата: Skyline
федун и минимум 25-30 лямов? плюс личка не меньше трешки? не верю!

Да у нас весь трансферный бюджет 30-40 joy
Регистрация: 13.05.2017
№3 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 17:10) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
федун и минимум 25-30 лямов? плюс личка не меньше трешки? не верю!


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№2 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 17:07) #
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Болеет за:
«Зенит»
А Брозович в курсе, что в далекой холодной России за него разгорелась нешуточноя борьба?
Регистрация: 16.03.2010
№1 Написал: pasha Киров (Сегодня, 17:06) #
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Что бы больше комментариев, предлагаю к этой нешуточной борьбе подключить ЦСКА, Краснодар и для особых язв- Тосно со СКА Хаборовском


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И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008
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