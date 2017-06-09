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Лучано Спаллетти возглавил "Интер"

Бывший главный тренер "Ромы" и "Зенита" Лучано Спаллетти стал главным тренером "Интера", сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с миланским клубом рассчитано сроком на два года.

58-летний Спаллетти будет представлен в качестве тренера "Интера" 14 июня, а первую тренировку с командой проведёт 3 июля.
Теги: Спаллетти Интер
Сегодня, 17:27
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