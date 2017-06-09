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Форвард "Порту" Андре Силва попал в список интересов "Зенита"

Нападающий "Порту" Андре Силва может перейти в "Зенит", сообщает "Матч ТВ".

Силва может стать одним из двух топовых приобретений "Зенита" в это межсезонье.

Портал transfermarkt.de оценивает стоимость трансфера Силвы в 16 миллионов евро.
Теги: Силва Порту Зенит Трансферы
Сегодня, 17:43
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№4 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 19:09) #
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online

Кстати, вполне верю, что купят.


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Уберите видеорекламу из комментов, бесит
Регистрация: 3.04.2010
№3 Написал: Faraon13 (Сегодня, 18:27) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
suvirinimas,
Цитата: suvirinimas
Цитата: Romella
вы хоть Дзюбе нервы сохраните..

А я слышал что Спартак готов выкупить Дзюбу у Зенита за 3 млн. долларов.

если Зенит доплатит,то можно будет подумать и то не факт,пусть в Зените гадит.
Регистрация: 25.04.2017
№2 Написал: suvirinimas (Сегодня, 18:04) #
  • -2
  •  (2)

Цитата: Romella
вы хоть Дзюбе нервы сохраните..

А я слышал что Спартак готов выкупить Дзюбу у Зенита за 3 млн. долларов.
Регистрация: 9.02.2014
№1 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 17:50) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
вы хоть Дзюбе нервы сохраните..
Регистрация: 14.12.2011
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