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Алексис Санчес остался на скамейке запасных на матч против России

Сборная Чили назвала стартовый состав на товарищеский матч с командой России.

Чили: Эррера, Исла, Хара, Медель, Босежур, Эрнандес, Видаль, Арангис, Родригес, Фуэнсалида, Варгас.
Теги: Сборная Чили Сборная России
Сегодня, 18:06
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