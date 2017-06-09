Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
18:27
Комитет по этике РФС не сможет применить санкции к Леониду Слуцкому после его назначения в "Халл" (5)
Комитет по этике РФС не сможет применить санкции к Леониду Слуцкому после его назначения в "Халл" (5)
17:27
Лучано Спаллетти возглавил "Интер" (4)
Лучано Спаллетти возглавил "Интер" (4)
15:53
Курбан Бердыев: надеюсь, болельщики "Ростова" с пониманием отнесутся к нашему возвращению в "Рубин" (16)
Курбан Бердыев: надеюсь, болельщики "Ростова" с пониманием отнесутся к нашему возвращению в "Рубин" (16)
13:46
Вице-президент "Халл Сити": рад, что именно Слуцкий будет возвращать команду в премьер-лигу (6)
Вице-президент "Халл Сити": рад, что именно Слуцкий будет возвращать команду в премьер-лигу (6)
11:31
Сергей Рыжиков: хочу быть, как Черчесов - главным тренером, больше всего почерпнул от Бердыева (3)
Сергей Рыжиков: хочу быть, как Черчесов - главным тренером, больше всего почерпнул от Бердыева (3)
Златан Ибрагимович покинул "Манчестер Юнайтед"
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович покинул клуб, сообщает официальный сайт АПЛ. У шведа истек контракт с "красными дьяволами".
Златан Ибрагимович стал единственным игроком, не попавший в заявку "МЮ" на следующий сезон.
Златан Ибрагимович стал единственным игроком, не попавший в заявку "МЮ" на следующий сезон.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.