Златан Ибрагимович покинул "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович покинул клуб, сообщает официальный сайт АПЛ. У шведа истек контракт с "красными дьяволами".Златан Ибрагимович стал единственным игроком, не попавший в заявку "МЮ" на следующий сезон.