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Златан Ибрагимович покинул "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович покинул клуб, сообщает официальный сайт АПЛ. У шведа истек контракт с "красными дьяволами".

Златан Ибрагимович стал единственным игроком, не попавший в заявку "МЮ" на следующий сезон.
Теги: Ибрагимович Манчестер Юнайтед
Сегодня, 19:00
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№2 Написал: anonymous (Сегодня, 19:13) #
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online

Цитата: подозрительный тип
Трансферная стоимость 12 млн. евро, в принципе ведущие российские клубы могут потянуть,но пойдёт ли он к нам?

у него серьезная травма, не факт что восстановится
Регистрация: 8.01.2017
№1 Написал: подозрительный тип (Сегодня, 19:05) #
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online

Трансферная стоимость 12 млн. евро, в принципе ведущие российские клубы могут потянуть,но пойдёт ли он к нам?
Регистрация: 18.08.2011
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