Бывший главный тренер "Эрцгебирге" Доменико Тедеско возглавил "Шальке", сообщает пресс-служба клуба.Соглашение с 31-летним тренером рассчитано на 2 года.На этом посту Тедеско сменил Маркуса Вайнцирля, который был отправлен в отставку.