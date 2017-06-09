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Доменико Тедеско возглавил "Шальке"

Бывший главный тренер "Эрцгебирге" Доменико Тедеско возглавил "Шальке", сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 31-летним тренером рассчитано на 2 года.

На этом посту Тедеско сменил Маркуса Вайнцирля, который был отправлен в отставку.
Теги: Шальке
Сегодня, 19:16
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