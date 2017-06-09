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"Фенербахче" рассчитывает заполучить Ахмеда Мусу

Бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса может продолжить карьеру в "Фенербахче". Права нигерийца принадлежат "Лестеру".

Как сообщает Mirror, в настоящее время стороны ведут активные переговоры о трансфере нигерийца. Сумма сделки оценивается в 20 миллионов евро.

В минувшем сезоне чемпионата Англии Муса провёл 27 матчей, отметившись двумя голами.
Теги: Муса Лестер Фенербахче Трансферы
Сегодня, 20:24
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