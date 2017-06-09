Валерий Рейнгольд: Я получил удовольствие от матча

Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью дляпрокомментировал итоги товарищеского матча сборной России против Чили (1:1).У нашей команды был новый состав, но она смотрелась хорошо. Я получил удовольствие от матча, поскольку россияне играли с настроением. Да, были ошибки, но я увидел команду, которая хотела играть в футбол. Чили - очень серьёзный соперник, который временами владел солидным преимуществом, но и наши также владели мячом. В целом, получилась практически ровная встреча, за исключением некоторых эпизодов.Если судить по этой игре, то мы на правильном пути: и по составу, и по другим аспектам. Можно критиковать отдельные моменты и отдельных людей. Например, Александр Самедов мог сыграть активнее, немного растерялся. Возможно, Фёдор Смолов не был так активен, как мы этого от него ждём. Но это всё частности, работа продолжается, по крайней мере я увидел общий командный фон, и мы увидели хороший, открытый футбол. Нужно учитывать, что это был товарищеский матч. Что будет дальше - посмотрим. Думаю, состав ещё можно укрепить. Тот же Алан Дзагоев заметно поможет, когда наберёт форму. Но это на будущее, а сегодня команда понравилась.В игре с Чили были моменты, которые меня удивили. Незасчитанный гол Видаля, забитый абсолютно по правилам, спасибо судье. Не стоит забывать, что чилийцы дважды кряду выиграли Кубок Америки, это не шутка. В рейтинге ФИФА они на четвёртом месте, это тоже не шутки.Думаю, нужно играть активнее, особенно в атаке. Я понял задумку Черчесова на минувшую игру: он хотел, чтобы Смолов на помощь часто приходил Самедов, но Александр не успевал, помощи было мало, как мне показалось. А в общем команда произвела очень приличное впечатление. Отдельно отмечу выступление команды в обороне, а также Виктора Васина, который и свои обязанности уверенно выполнял, и гол очень важный забил. Молодцы!Кубок конфедераций станет отдельной историей, никто из нас серьёзно не знаком с составом Новой Зеландии, да и с некоторыми другими коллективами, которые выступят на турнире. Поэтому в данный момент сложно что-то сказать о предстоящем соревновании для команды, но учитывая, что он пройдёт в родных стенах, ожидания от сборной будут достаточно высокими.