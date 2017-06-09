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Юлиан Нагельсманн подписал новый контракт с "Хоффенхаймом"

Главный тренер "Хоффенхайма" Юлиан Нагельсманн подписал новый контракт с клубом, сообщает пресс-служба немецкой команды.

Новое соглашение сторон теперь действует до лета 2021 года.
Теги: Хоффенхайм
Сегодня, 22:43
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