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Андрей Червиченко: у сборной России нет своих Санчесов и Видалей? Да у нас и Босежуров нет
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги товарищеского матча сборной России против Чили (1:1).
- Об игре:
Честно говоря, ожидал гораздо худшего. Не сказать, что мы увидели феерию, но несмотря на статус товарищеского матча команды играли во всю силу. К моему удивлению, наша команда выглядела неплохо. Хотя, справедливости ради, гол Видаля, пожалуй, нужно было засчитывать. Шишкин в этом эпизоде борьбу больше изображал. Он должен был не жопу выставлять в сторону Видаля, а бороться. Артуро бил, но боялся, что Роман его задницей забодает (смеётся).
Мы начали активно первый тайм, но попозже как обычно задрожали. Мне больше понравился второй тайм. Возможно, Станислав Черчесов на эмоциональном языке объяснил игрокам, как должна выглядеть национальная команда и, вероятно, до кого-то это дошло. Не забывайте, Чили - одна из сильнейших команд Южной Америки, я-то думал "трёшку" мы получим, как "здрасьте". А получилось всё наоборот, в конце ещё и вырвать победу могли. Тем не менее, своих Санчесов и Видалей у сборной России далеко нет, да и Босежуров тоже.
- О предстоящем Кубке конфедераций:
Всегда к таким вещам подхожу с фаталистической позиции: в голове держишь худшее, чтобы если случится что-то положительное - это воспринималось как праздник, радость. Хорошего нас ничего не ждёт, как я думаю, а если будет - это будет прекрасно. Думаю, в игре с Новой Зеландией мы себя покажем, а вот дальше покажут нам (смеётся). Максимум - выход из группы, если мы говорим о реальной ситуации, без посторонней помощи. Мы все помним, что происходило со сборной Южной Кореи на чемпионате мира-2002, хозяев поля судьи просто за уши тащили. Корейцы упирались, сами не хотели, еле по полю передвигались, а их всё равно тащили, чтобы собирать трибуны. Вот если такой же ситуации не будет, выход из группы - максимум для сборной России.
- О заполненности стадиона "ВЭБ Арена" на матче Россия - Чили:
Не уверен, что для Москвы пятница - это в полной мере будний день. К обеду обычно в этот день вообще мало кто работает. Выезжая домой часов в 16-17 я всегда удивляюсь, почему город в пробке, ведь все должны быть на работе до 18 часов... А пробки одинаковые до позднего вечера. Так что не стоит оправдывать заполняемость трибун пятницей, поскольку в этот день люди не в таком жёстком режиме работают. Хотя, с другой стороны, может, дело в предстоящих трёх выходных, и народ предпочёл после такого жуткого начала лета поскорее выбраться на дачу, хоть как-то постараться погреться. Солнце пока душевных прогнозов не предлагает, поэтому, видимо, все предпочли природу, пока солнце хоть какое-то есть.
- Об игре:
Честно говоря, ожидал гораздо худшего. Не сказать, что мы увидели феерию, но несмотря на статус товарищеского матча команды играли во всю силу. К моему удивлению, наша команда выглядела неплохо. Хотя, справедливости ради, гол Видаля, пожалуй, нужно было засчитывать. Шишкин в этом эпизоде борьбу больше изображал. Он должен был не жопу выставлять в сторону Видаля, а бороться. Артуро бил, но боялся, что Роман его задницей забодает (смеётся).
Мы начали активно первый тайм, но попозже как обычно задрожали. Мне больше понравился второй тайм. Возможно, Станислав Черчесов на эмоциональном языке объяснил игрокам, как должна выглядеть национальная команда и, вероятно, до кого-то это дошло. Не забывайте, Чили - одна из сильнейших команд Южной Америки, я-то думал "трёшку" мы получим, как "здрасьте". А получилось всё наоборот, в конце ещё и вырвать победу могли. Тем не менее, своих Санчесов и Видалей у сборной России далеко нет, да и Босежуров тоже.
- О предстоящем Кубке конфедераций:
Всегда к таким вещам подхожу с фаталистической позиции: в голове держишь худшее, чтобы если случится что-то положительное - это воспринималось как праздник, радость. Хорошего нас ничего не ждёт, как я думаю, а если будет - это будет прекрасно. Думаю, в игре с Новой Зеландией мы себя покажем, а вот дальше покажут нам (смеётся). Максимум - выход из группы, если мы говорим о реальной ситуации, без посторонней помощи. Мы все помним, что происходило со сборной Южной Кореи на чемпионате мира-2002, хозяев поля судьи просто за уши тащили. Корейцы упирались, сами не хотели, еле по полю передвигались, а их всё равно тащили, чтобы собирать трибуны. Вот если такой же ситуации не будет, выход из группы - максимум для сборной России.
- О заполненности стадиона "ВЭБ Арена" на матче Россия - Чили:
Не уверен, что для Москвы пятница - это в полной мере будний день. К обеду обычно в этот день вообще мало кто работает. Выезжая домой часов в 16-17 я всегда удивляюсь, почему город в пробке, ведь все должны быть на работе до 18 часов... А пробки одинаковые до позднего вечера. Так что не стоит оправдывать заполняемость трибун пятницей, поскольку в этот день люди не в таком жёстком режиме работают. Хотя, с другой стороны, может, дело в предстоящих трёх выходных, и народ предпочёл после такого жуткого начала лета поскорее выбраться на дачу, хоть как-то постараться погреться. Солнце пока душевных прогнозов не предлагает, поэтому, видимо, все предпочли природу, пока солнце хоть какое-то есть.
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