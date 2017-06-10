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Данни: спасибо, что признали меня лучшим игроком сезона

Бывший полузащитник "Зенита" Данни поблагодарил болельщиков питерского клуба, которые признали его лучшим игроком сезона.

"Спасибо, что признали меня лучшим игроком сезона. Воспользуюсь этой возможностью, чтобы поблагодарить всех болельщиков за поддержку и те сообщения, которые я получил за последние дни. Желаю вам всего наилучшего, крепко обнимаю, берегите себя", - написал Данни в инстаграме.
Сегодня, 01:04
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