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Зинедин Зидан может продлить контракт с "Реалом"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан может подписать новый контракт с мадридцами, передает AS.

Руководство готово пролонгировать договор с 44-летним специалистом до 2020 года. Действующий контракт теряет юридическую силу в конце сезона-2017/18.

Если Зинедин Зидан согласится продлить договор, то увеличится и оклад специалиста.
Теги: Зидан Реал
Сегодня, 06:41
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