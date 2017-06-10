Зинедин Зидан может продлить контракт с "Реалом"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан может подписать новый контракт с мадридцами, передает AS.Руководство готово пролонгировать договор с 44-летним специалистом до 2020 года. Действующий контракт теряет юридическую силу в конце сезона-2017/18.Если Зинедин Зидан согласится продлить договор, то увеличится и оклад специалиста.