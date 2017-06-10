Альваро Мората согласился перейти в "МЮ"

Нападающий "Реала" Альваро Мората дал согласие на переход в "Манчестер Юнайтед", сообщает The Telegraph."Манчестер Юнайтед" предложил за игрока 60 млн фунтов.Мората считает, что переход в "МЮ" гарантирует ему стабильную игровую практику и место в сборной Испании на ЧМ-2018 в России.