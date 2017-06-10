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Евгений Ловчев: планы по выходу в полуфинал КК-2017 не выглядят беспочвенными

Эксперт Евгений Ловчев прокомментировал товарищеский матч между сборными России и Чили.

"Обязательно нужно отметить воздействие тренерского штаба на игроков. Все-таки, наша сборная сегодня играла против очень сильной команды, которая доминировала в первом тайме. Там один Видаль выиграл весь верх.

Ну а после перерыва вышел мастер - Санчес, который буквально первым пасом разорвал нашу оборону. Видно, что у чилийцев футболисты и увереннее, и сильнее индивидуально.

Но то, что мы во втором тайме имели преимущество, пусть и не по моментам, свидетельствует о работе тренерского штаба в перерыве. Поначалу чувствовалось, что мы побаивались сборную Чили, но во втором игровом отрезке ребята раскрепостились и поняли, что, оказывается, ничего особенного-то в сопернике и не было. В итоге, выглядели ничуть не хуже, чем одна из лучших команд мира.

После этого матча можно говорить о том, что планы по выходу в полуфинал Кубка Конфедераций не выглядят беспочвенными", - цитирует Ловчева "Советский спорт".
Теги: Ловчев Сборная России
Сегодня, 08:58
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№1 Написал: AnK. (Сегодня, 09:04) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ловчий из тины вынырнул. Давно "флюгера" не было слышно.
Регистрация: 1.02.2017
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