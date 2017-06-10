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Александр Григорян: мечтаю играть с "Анжи" в Лиге Европы
Главный тренер «Анжи» Александр Григорян рассказал о своей мечте в рамках работы с махачкалинским клубом.
- С задачей команда справилась, сохранена прописка в премьер-лиге. Цель на предстоящий сезон будет выше?
- Президент клуба пока не ставил задачу, он сказал, что буквально перед стартом чемпионата соберет команду и озвучит ее. Думаю, Кадиев будет смотреть, как будет развиваться селекция. Ну, а я со своей стороны скажу, что, конечно, мы нацеливаемся на то, чтобы ни себя, ни болельщиков не нервировать борьбой за выживание.
- Возглавив команду, вы заявили, что мечтали работать в премьер-лиге. Какая теперь у вас мечта вместе с «Анжи»?
- Лига Европы.
- Она доступна?
- Все, что в свое время лично для меня и моего окружения было недоступным, становилось доступным. Последний пример – «СКА-Хабаровск». Когда я пришел в команду с безумной идеей попасть в премьер-лигу, все те, кто сегодня находится у руля клуба, начали вертеть пальцем у виска.
У меня есть одна из черт, которую я признаю – это умение заразить идеей людей вокруг себя. Это принято называть мотивацией. Мне кажется, мотивация – это несколько другое. У меня есть качество поверить в свои возможности и силы. Поэтому, чтобы убедить других людей, человек в первую очередь должен верить себе. А если ты будешь притворяться, то, естественно, ничего не получится.
Я пришел в женский футбол, и никто не верил, что я могу стать чемпионом. И я стал одним из самых титулованных тренеров в стране. Я пришел в мужской футбол, в первый дивизион, минуя второй, и считаю, что в регионах с небольшими условиями и бюджетами нам удавалось добиться многого. То же самое будет и в премьер-лиге. Законы жизни — они везде одинаковые.
Я неоднократно слышал от высокопоставленных людей, что якобы «Анжи Арена» заколдована. Так вот, все это полная ерунда. Заколдованы, скорее всего, головы людей. Если мы думаем об этом, то придаем силу мифам. Поэтому команда постарается сделать все возможное, чтобы народ об этом не думал.
А чтобы помочь нам в этом, нужна энергия болельщиков. Потому как поддержка трибун в домашних матчах поможет «Анжи» показать весь свой потенциал, – цитирует Григоряна пресс-служба "Анжи".
- С задачей команда справилась, сохранена прописка в премьер-лиге. Цель на предстоящий сезон будет выше?
- Президент клуба пока не ставил задачу, он сказал, что буквально перед стартом чемпионата соберет команду и озвучит ее. Думаю, Кадиев будет смотреть, как будет развиваться селекция. Ну, а я со своей стороны скажу, что, конечно, мы нацеливаемся на то, чтобы ни себя, ни болельщиков не нервировать борьбой за выживание.
- Возглавив команду, вы заявили, что мечтали работать в премьер-лиге. Какая теперь у вас мечта вместе с «Анжи»?
- Лига Европы.
- Она доступна?
- Все, что в свое время лично для меня и моего окружения было недоступным, становилось доступным. Последний пример – «СКА-Хабаровск». Когда я пришел в команду с безумной идеей попасть в премьер-лигу, все те, кто сегодня находится у руля клуба, начали вертеть пальцем у виска.
У меня есть одна из черт, которую я признаю – это умение заразить идеей людей вокруг себя. Это принято называть мотивацией. Мне кажется, мотивация – это несколько другое. У меня есть качество поверить в свои возможности и силы. Поэтому, чтобы убедить других людей, человек в первую очередь должен верить себе. А если ты будешь притворяться, то, естественно, ничего не получится.
Я пришел в женский футбол, и никто не верил, что я могу стать чемпионом. И я стал одним из самых титулованных тренеров в стране. Я пришел в мужской футбол, в первый дивизион, минуя второй, и считаю, что в регионах с небольшими условиями и бюджетами нам удавалось добиться многого. То же самое будет и в премьер-лиге. Законы жизни — они везде одинаковые.
Я неоднократно слышал от высокопоставленных людей, что якобы «Анжи Арена» заколдована. Так вот, все это полная ерунда. Заколдованы, скорее всего, головы людей. Если мы думаем об этом, то придаем силу мифам. Поэтому команда постарается сделать все возможное, чтобы народ об этом не думал.
А чтобы помочь нам в этом, нужна энергия болельщиков. Потому как поддержка трибун в домашних матчах поможет «Анжи» показать весь свой потенциал, – цитирует Григоряна пресс-служба "Анжи".
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