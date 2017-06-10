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Олег Кононов: цель для "Ахмата" - это первое место в чемпионате России

Новый главный тренер "Ахмата" Олег Кононов произнес речь на собрании команды.

"Все требования, которые у меня есть к вам, - только для достижения результата. Результат делается тогда, когда есть команда, а команда начинается с тренерского состава.

Тренерский состав – это не только тренеры, это все люди, которые работают в клубе начиная, конечно же, с самого главного руководителя, который понимает, для чего он создает клуб. Не просто для того, чтобы удовлетворить потребность – посмотреть, как там ребята играют, а для достижения результата.

Путь только наверх. А наверх – это первое место в чемпионате России. Вот это самое главное, что должны вы знать", - сказал Кононов.

ВИДЕО - здесь
Теги: Кононов Ахмат
Сегодня, 09:28
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№2 Написал: RJM555 (Сегодня, 10:13) #
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посмотрим посмотрим ооочень смело буду только рад что еще одна команда РФПЛ ввяжется в гонку за золото.
Регистрация: 28.02.2010
№1 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:12) #
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online

Великая цель. Заманить Реал в Грозный и посадить Зидана в зиндан.
Регистрация: 12.11.2007
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