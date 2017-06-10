Олег Кононов: цель для "Ахмата" - это первое место в чемпионате России

Новый главный тренер "Ахмата" Олег Кононов произнес речь на собрании команды."Все требования, которые у меня есть к вам, - только для достижения результата. Результат делается тогда, когда есть команда, а команда начинается с тренерского состава.Тренерский состав – это не только тренеры, это все люди, которые работают в клубе начиная, конечно же, с самого главного руководителя, который понимает, для чего он создает клуб. Не просто для того, чтобы удовлетворить потребность – посмотреть, как там ребята играют, а для достижения результата.Путь только наверх. А наверх – это первое место в чемпионате России. Вот это самое главное, что должны вы знать", - сказал Кононов.