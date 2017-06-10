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Игорь Гамула: конечно, Бердыев вернет "Рубин" в чемпионскую гонку

Главный тренер молодежной команды "Ростова" Игорь Гамула высказался относительно возвращения бывшего вице-президента донского клуба Курбана Бердыева в "Рубин".

"Конечно, Бердыев вернет "Рубин" в чемпионскую гонку. Не зря же Курбан Бекиевич туда идет. Специалисту такого уровня не потребуется много времени, чтобы добиться желаемого результата.

Думаю, раз он пошел в "Рубин", то все условия для достижения результата там есть. Уверен, что Курбан Бекиевич знает, как вернуть команду на вершину таблицы", - цитирует Гамулу "Чемпионат".
Теги: Гамула Бердыев Рубин
Сегодня, 10:05
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