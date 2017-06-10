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"Анжи" продлил контракт с Александром Григоряном и подписал троих игроков

"Анжи" подписал новый контракт с главным тренером команды Александром Григоряном и его помощниками, информирует официальный сайт клуба. Новые контракты рассчитаны на один год.

Также махачкалинцы пополнились тремя футболистами - это голкипер Алексей Солосин ("Томь"), защитник Игорь Удалой ("СКА-Хабаровск") и нападающим Хасан Мамтов ("Тюмень").
Теги: Анжи Григорян
Сегодня, 10:19
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