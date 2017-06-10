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СМИ: ЦСКА близок к продаже Александра Головина в "Арсенал"

Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин близок к переходу в лондонский "Арсенал", информирует "Sports.ru" со ссылкой на источники, близкие к московскому клубу.

Сообщается, что переговоры по трансферу находятся на завершающей стадии. Сумма компенсации может составить 10 миллионов фунтов. ЦСКА хочет тут же взять игрока в аренду на год, однако не исключен вариант аренды Головина в "Халле".
Теги: ЦСКА Арсенал Головин Трансферы
Сегодня, 10:35
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21
(8)
№21 Написал: Зенит1982 Россия (Сегодня, 11:43) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
В Халл логично было бы, получить опыт и адаптироваться к Англии.
Регистрация: 5.09.2012
№20 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 11:41) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СуперШтангист
На бред похоже, продать одного из лучших молодых игроков команды и тут же взять его в аренду обратно. В Зените подобная клоунада возможна, но в ЦСКА или Спартаке - нет.

Я о том, что будет хорошо, если он уйдет в аренду в хал, а не в цска обратно.


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№19 Написал: Гастэряну (Сегодня, 11:40) #
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online

поросята опять возбудились, их то поголовье востребовано только в забойном цехе.
Регистрация: 25.02.2016
№18 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 11:35) #
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online

ММВ,
На бред похоже, продать одного из лучших молодых игроков команды и тут же взять его в аренду обратно. В Зените подобная клоунада возможна, но в ЦСКА или Спартаке - нет.
Регистрация: 7.05.2017
№17 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 11:33) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Чушь.
Регистрация: 12.02.2014
№16 Написал: Artruf Санкт-Петербург (Сегодня, 11:28) #
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Такая туфта
Регистрация: 4.06.2017
№15 Написал: nami-sv (Сегодня, 11:21) #
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  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Хорош брехать!Ему до Арсенала как до...Возможен вариант,когда куратор ослов абрамович поможет ему с переходом к Пухлому,в ФНЛ по-нашему.
Регистрация: 9.08.2015
№14 Написал: Antip7 (Сегодня, 11:13) #
  • -3
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Цитата: SPV
Хотя может опечаточка, вместо лондонского тульский???



Насчет тульского, это и не шутка вовсе. Там он бы мог обрести уверенность в себе, стать лидером.. вернуться в ЦСКА уже матерым, через год.
Регистрация: 29.08.2016
№13 Написал: bassexus Абакан, Хакасия (Сегодня, 11:11) #
  • +1
  •  (7)
online

4 звезды,
Лучше вы нам Зобнина отдайте. Вы нам должны за Карпина, Мостового, Бушманова, Глушакова, Широкова... Может еще кого забыл?
Регистрация: 24.02.2009
№12 Написал: 4 звезды (Сегодня, 11:05) #
  • -4
  •  (10)
online

а фернандеса спартаку, вы нам должны за онопку
Регистрация: 7.12.2016
№11 Написал: Antip7 (Сегодня, 11:05) #
  • -1
  •  (3)

В Тульский?
Регистрация: 29.08.2016
№10 Написал: dima0501 (Сегодня, 11:03) #
  • -2
  •  (10)

Эх Рома Зобнин сбит на взлете,а ведь перспективы были минимум не хуже.Здоровья Роману, как его болельщики полюбили, так же к Федору Черенкову относились народному игроку.
Регистрация: 28.09.2016
№9 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 11:01) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СуперШтангист
ЦСКА хочет тут же взять игрока в аренду на год, однако не исключен вариант аренды Головина в "Халле".


Чего-чего?flushed

На самом деле это очень хорошо. У Головина есть задатки, это видно. Но учится в цска и сборной не у кого. Однозначно надо уходить


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№8 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 11:01) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Отличная шутка для КВН laughing Хотя может опечаточка, вместо лондонского тульский???
Регистрация: 2.02.2012
№7 Написал: Rex Ultima (Сегодня, 10:56) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: МАРТ
или.....

Да не. В Наглию точно, но клуб другой. Пельмень уже соскучился по "шурику", в хол и выхохол пойдет, а там его ждет и сити, и со-сити laughing Бомжи тормозят - надо под этот настрой Пельменю Молли сплавить. А в идеале - и Кокошу. Но у бомжей сейчас народ занят обменом креслами

Цитата: СуперШтангист
однако не исключен вариант аренды Головина в "Халле".

stuck_out_tongue_winking_eye
Ну я ж говорил!


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Пролетарка! Пролетарий! Вновь бухает Лумумбарий!
Регистрация: 3.06.2017
№6 Написал: GS Москва (Сегодня, 10:52) #
  • +2
  •  (2)

Цитата: СуперШтангист
Чего-чего?

К Слуцкому
Регистрация: 22.09.2009
№5 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 10:52) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
продать за десятку и тут же взять на шару?
Гинер мастер таких разводок конечно.
Регистрация: 22.09.2007
№4 Написал: zenit_53 zenit_53 (Сегодня, 10:52) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
smile smile smile
Регистрация: 20.10.2011
№3 Написал: rash (Сегодня, 10:48) #
  • +1
  •  (5)

все таки армейцы умеют трансфеееерить
Регистрация: 5.02.2017
№2 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 10:41) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
это в Тулу?...или.....
Регистрация: 6.09.2013
№1 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 10:38) #
  • +1
  •  (3)
online

ЦСКА хочет тут же взять игрока в аренду на год, однако не исключен вариант аренды Головина в "Халле".


Чего-чего?flushed
Регистрация: 7.05.2017
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