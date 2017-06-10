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СМИ: ЦСКА близок к продаже Александра Головина в "Арсенал"
Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин близок к переходу в лондонский "Арсенал", информирует "Sports.ru" со ссылкой на источники, близкие к московскому клубу.
Сообщается, что переговоры по трансферу находятся на завершающей стадии. Сумма компенсации может составить 10 миллионов фунтов. ЦСКА хочет тут же взять игрока в аренду на год, однако не исключен вариант аренды Головина в "Халле".
Сообщается, что переговоры по трансферу находятся на завершающей стадии. Сумма компенсации может составить 10 миллионов фунтов. ЦСКА хочет тут же взять игрока в аренду на год, однако не исключен вариант аренды Головина в "Халле".
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