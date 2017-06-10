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"Рубин" объявил о переходе из "Ростова" Владимира Граната

Между "Рубином" и "Ростовом" достигнута договоренность о переходе защитника Владимира Граната, информирует официальный сайт казанцев.

Об условиях соглашения пока не сообщается.
Теги: Рубин Гранат Трансферы
Сегодня, 10:42
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№2 Написал: Чучундра (Сегодня, 11:07) #
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Нафига эти дрова Рубину??
Регистрация: 22.05.2016
№1 Написал: 10w1964 советский союз (Сегодня, 10:52) #
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online

хорошо что закончился туркменский эксперимент над ростовом.
Регистрация: 20.01.2011
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