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СМИ: Кристиан Нобоа мог оказаться в "Рубине", но "Зенит" предложил больше

Экс-полузащитник "Ростова" Кристиан Нобоа мог оказаться в "Рубине", сообщает "Бизнес Online".

В Казани эквадорцу предлагали годовой оклад в 2 млн евро плюс бонусы в зависимости от хороших выступлений. Однако в самый последний момент "Зенит" перебил предложение "Рубина" по деньгам.
Теги: Нобоа Рубин Зенит Трансферы
Сегодня, 11:05
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№6 Написал: 4 звезды (Сегодня, 11:43) #
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online

позарился на бабушкины, свинья
Регистрация: 7.12.2016
№5 Написал: Paolo_Di_Canio (Сегодня, 11:42) #
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online

Цитата: junga
Хороший защ, добро пожаловать

Он гоАлкипер
Регистрация: 21.12.2016
№4 Написал: Rex Ultima (Сегодня, 11:31) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: junga
Хороший защ

Дебилизация болельщиков в Питере не останавливается. Орлов им уже и не нужен - они друг от друга дебилизируются.
Он полузащитник, причем оборона.... Далеко не самая лучшая его сторона. Хотя умеет. Но не соло, например, не Глушак и не Денисов


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Пролетарка! Пролетарий! Вновь бухает Лумумбарий!
Регистрация: 3.06.2017
№3 Написал: Lestat Москва (Сегодня, 11:27) #
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  •  (1)
online

Денег больше, играть меньше... В преклонном возрасте Нобоа - как раз то, что надо )
Регистрация: 26.03.2009
№2 Написал: nami-sv (Сегодня, 11:23) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Деньги есть и никакой стратегии развития.
Регистрация: 9.08.2015
№1 Написал: junga Сочи (Сегодня, 11:13) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Хороший защ, добро пожаловать


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ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010
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