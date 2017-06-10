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СМИ: Фабио Капелло готов возглавить китайский "Цзянсу Сунин"

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло согласился занять пост наставника китайского "Цзянсу Сунин", информирует RT.

Помогать Капелло будут экс-защитник "Ювентуса" Джанлука Дзамбротта, а также бывший тренер "Милана" Кристиан Брокки.
Теги: Капелло
Сегодня, 11:56
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