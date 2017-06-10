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Выбитый зуб, привоз Льориса, победа Андорры над Венгрией. Интересное из матчей отбора на ЧМ-2018
матчах отбора на ЧМ-2018 в этот же день страсти кипели. Драки одноклубников, выбитые зубы, эпичные привозы, голевые шедевры и громкие сенсации – Rusfootball.info рассказывает обо всём ярком.
Сеча
Мы бы с удовольствием не только рассказали, но и показали бы вам то, что творилось в самой жаркой сшибке европейского отбора, если бы «Матч-ТВ» не сошёл с ума и не бежал подавать в суд, едва завидев любой видосик с зелёным полем и круглым мячом не на их сайте. Увы, придётся ткнуть по ссылочке.
ВИДЕО стычки
Смотревшие игру отмечали, что такой рубки не видели давно: градус борьбы зашкаливал, а после матча копившееся всю игру напряжение выплеснулось. Причём повздорили одноклубники: Эдин Джеко вступил в перепалку с другим игроком «Ромы» Костасом Маноласом и ткнул его рукой в шею, однако ответ получил только словесный.
С этого началась основная заварушка: с боснийских трибун на поле полетели предметы, в замес включились и члены тренерского штаба. Один из тренеров боснийцев Стефан Джилли попытался лягнуть оппонента ногой, а затем врезал футболисту греков Яннису Янниотасу – игрок остался без зуба.
Ситуация начала обостряться ещё до матча, когда боснийские болельщики освистали греческий гимн. «Есть вещи, которые не следует делать. Позор болельщикам, освиставшим наш национальный гимн. Такие вещи не должны происходить в футболе», – заявил Костас Манолас.
Сама встреча завершилась со счётом 0:0, команды по-прежнему отчаянно бьются за вторую строчку в таблице. Бельгийцы наверняка выиграют отборочную группу, а вот в противостоянии греков и боснийцев ещё ничего не понятно: у эллинов 12 очков, у команды Джеко и Пьянича – 11. При этом обе очные встречи уже позади, в первой тоже было горячо. Вот настолько горячо.
Арбитр был вынужден останавливать игру из-за беспорядков на стадионе: боснийцы использовали пиротехники, греки бросали в гостевой сектор ракетницы. На поле же основные события начали происходить на 79-й минуте, когда после конфликта с Папастатопулосом Джеко стянул с грека шорты, за что получил вторую жёлтую карточку. Удалили также заступившегося за партнёра Кирьякоса Пападопулоса. В оставшееся время греки смогли сравнять счёт, игра в ноябре 2016-го также закончилась ничьей 1:1.
ВИДЕО
«Я получил удаление ни за что. Хотелось бы очень поблагодарить греков за негостеприимство. Жду не дождусь их в Боснии. Греция не заслужила не то что очка, даже поражения 0:1, она заслужила 0:4», – вчерашняя встреча подтвердила, что Джеко ничего не забыл, ничего никому не простил и сохранил злой настрой спустя полгода. А противостояние Греции и Боснии утвердилось в качестве самого горячего в этом отборочном цикле. В других матчах Бельгия победила Эстонию, а Кипр разобрался с Гибралтаром. Вроде бы без эксцессов – Босния и Греция высекли искр на 3 матча.
Худо, Льорис!
Голкипер сборной Франции наверняка грыз себя за гол, пропущенный после дальнего удара Эдера в финале Евро-2016, но был не ляп, просто слишком уж большой получилась цена ошибки. Вчера Франция не понесла каких-то невосполнимых потерь в турнирном плане, но пропустила вперёд шведов именно из-за чудачества Льориса.
На последней минуте при счёте 1:1 Уго начал обыгрывать соперника неподалёку от своей штрафной и зачем-то решил вынести мяч через центр, но не смог его поднять и получил жестокое и, вместе с тем, мастерское наказание от Олы Тойвонена.
ВИДЕО фэйла Льориса
В Стокгольме вообще часто происходит что-то эпичное: то Златан положит через себя с 30-ти метров, то Тойвонен попадёт с центра поля, то Кокорин забьёт. Но не только привозом Льориса был великолепен этот матч: посмотрите, какие сумасшедшие удары удались Оливье Жиру и Джимми Дурмазу. Абсолютно гениальная в плане красоты голов встреча – наслаждение стоит клика.
Швеция – Франция – 2:1, ВИДЕО
Таким образом, шведы возглавили группу и запутали ситуации в ней.
Ещё более непонятной ситуацию могли сделать болгары – победа над белорусами позволила бы им приблизиться к лидерам вплотную, но команда Игоря Криушенко одержала победу со счётом 2:1. Особенно классным получился мяч Павла Савицкого на 80-й минуте, сделавший счёт комфортным.
Савицкий кладёт за шиворот, ВИДЕО
В ещё одном матче этой группы Голландия в первом официальном матче под руководством Дика Адвокаата разобралась с Люксембургом 5:0. Лидер «оранжевых» по версии «Матч ТВ» Квинси Промес в старт не попал, но свой мяч всё же забил.
ВИДЕО гола Промеса
Таким образом, 3 команды по-прежнему в деле.
Девальвация нашей победы
Недавно мы радовались уверенной победе над венграми, но отмечали, что откровение прошедшего Евро какое-то совсем никакое. Поражение от Андорры это подтвердило. Для «карликов» это год вообще пока самый удачный в истории: они обыграли Сан-Марино и сгоняли вничью с Фарерами, не проиграв пока ни разу. Только посмотрите на гениальнейший гол Ребеса с подачи Рубио!
ВИДЕО великолепного Андорры
Португальцы съездили в Прибалтику и не просто не могли подкачать, имея в составе Криштиану в такой форме. Роналду оформил дубль и отдал голевой пас – теперь у него 11 мячей в 5-ти матчах отбора! Но лидирую в группе по-прежнему швейцарцы, победившие Фареры 2:0. Здесь решающей станет очная встреча лидеров в последнем туре отбора, а пока мы можем только порадовать, что лучший футболист мира приедет к нам на Кубок Конфедераций и, судя по всему, находится в полной боевой готовности.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Сеча
Мы бы с удовольствием не только рассказали, но и показали бы вам то, что творилось в самой жаркой сшибке европейского отбора, если бы «Матч-ТВ» не сошёл с ума и не бежал подавать в суд, едва завидев любой видосик с зелёным полем и круглым мячом не на их сайте. Увы, придётся ткнуть по ссылочке.
ВИДЕО стычки
Смотревшие игру отмечали, что такой рубки не видели давно: градус борьбы зашкаливал, а после матча копившееся всю игру напряжение выплеснулось. Причём повздорили одноклубники: Эдин Джеко вступил в перепалку с другим игроком «Ромы» Костасом Маноласом и ткнул его рукой в шею, однако ответ получил только словесный.
С этого началась основная заварушка: с боснийских трибун на поле полетели предметы, в замес включились и члены тренерского штаба. Один из тренеров боснийцев Стефан Джилли попытался лягнуть оппонента ногой, а затем врезал футболисту греков Яннису Янниотасу – игрок остался без зуба.
Ситуация начала обостряться ещё до матча, когда боснийские болельщики освистали греческий гимн. «Есть вещи, которые не следует делать. Позор болельщикам, освиставшим наш национальный гимн. Такие вещи не должны происходить в футболе», – заявил Костас Манолас.
Сама встреча завершилась со счётом 0:0, команды по-прежнему отчаянно бьются за вторую строчку в таблице. Бельгийцы наверняка выиграют отборочную группу, а вот в противостоянии греков и боснийцев ещё ничего не понятно: у эллинов 12 очков, у команды Джеко и Пьянича – 11. При этом обе очные встречи уже позади, в первой тоже было горячо. Вот настолько горячо.
Арбитр был вынужден останавливать игру из-за беспорядков на стадионе: боснийцы использовали пиротехники, греки бросали в гостевой сектор ракетницы. На поле же основные события начали происходить на 79-й минуте, когда после конфликта с Папастатопулосом Джеко стянул с грека шорты, за что получил вторую жёлтую карточку. Удалили также заступившегося за партнёра Кирьякоса Пападопулоса. В оставшееся время греки смогли сравнять счёт, игра в ноябре 2016-го также закончилась ничьей 1:1.
ВИДЕО
«Я получил удаление ни за что. Хотелось бы очень поблагодарить греков за негостеприимство. Жду не дождусь их в Боснии. Греция не заслужила не то что очка, даже поражения 0:1, она заслужила 0:4», – вчерашняя встреча подтвердила, что Джеко ничего не забыл, ничего никому не простил и сохранил злой настрой спустя полгода. А противостояние Греции и Боснии утвердилось в качестве самого горячего в этом отборочном цикле. В других матчах Бельгия победила Эстонию, а Кипр разобрался с Гибралтаром. Вроде бы без эксцессов – Босния и Греция высекли искр на 3 матча.
Худо, Льорис!
Голкипер сборной Франции наверняка грыз себя за гол, пропущенный после дальнего удара Эдера в финале Евро-2016, но был не ляп, просто слишком уж большой получилась цена ошибки. Вчера Франция не понесла каких-то невосполнимых потерь в турнирном плане, но пропустила вперёд шведов именно из-за чудачества Льориса.
На последней минуте при счёте 1:1 Уго начал обыгрывать соперника неподалёку от своей штрафной и зачем-то решил вынести мяч через центр, но не смог его поднять и получил жестокое и, вместе с тем, мастерское наказание от Олы Тойвонена.
ВИДЕО фэйла Льориса
В Стокгольме вообще часто происходит что-то эпичное: то Златан положит через себя с 30-ти метров, то Тойвонен попадёт с центра поля, то Кокорин забьёт. Но не только привозом Льориса был великолепен этот матч: посмотрите, какие сумасшедшие удары удались Оливье Жиру и Джимми Дурмазу. Абсолютно гениальная в плане красоты голов встреча – наслаждение стоит клика.
Швеция – Франция – 2:1, ВИДЕО
Таким образом, шведы возглавили группу и запутали ситуации в ней.
Ещё более непонятной ситуацию могли сделать болгары – победа над белорусами позволила бы им приблизиться к лидерам вплотную, но команда Игоря Криушенко одержала победу со счётом 2:1. Особенно классным получился мяч Павла Савицкого на 80-й минуте, сделавший счёт комфортным.
Савицкий кладёт за шиворот, ВИДЕО
В ещё одном матче этой группы Голландия в первом официальном матче под руководством Дика Адвокаата разобралась с Люксембургом 5:0. Лидер «оранжевых» по версии «Матч ТВ» Квинси Промес в старт не попал, но свой мяч всё же забил.
ВИДЕО гола Промеса
Таким образом, 3 команды по-прежнему в деле.
Девальвация нашей победы
Недавно мы радовались уверенной победе над венграми, но отмечали, что откровение прошедшего Евро какое-то совсем никакое. Поражение от Андорры это подтвердило. Для «карликов» это год вообще пока самый удачный в истории: они обыграли Сан-Марино и сгоняли вничью с Фарерами, не проиграв пока ни разу. Только посмотрите на гениальнейший гол Ребеса с подачи Рубио!
ВИДЕО великолепного Андорры
Португальцы съездили в Прибалтику и не просто не могли подкачать, имея в составе Криштиану в такой форме. Роналду оформил дубль и отдал голевой пас – теперь у него 11 мячей в 5-ти матчах отбора! Но лидирую в группе по-прежнему швейцарцы, победившие Фареры 2:0. Здесь решающей станет очная встреча лидеров в последнем туре отбора, а пока мы можем только порадовать, что лучший футболист мира приедет к нам на Кубок Конфедераций и, судя по всему, находится в полной боевой готовности.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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