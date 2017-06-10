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Экс-наставник "Байера" стал главным тренером "Бэйцзин Гоань"

Экс-наставник леверкузенского "Байера" Роджер Шмидт стал главным тренером китайского клуба "Бэйцзин Гоань". Соглашение с 50-летним специалистом рассчитано на два с половиной года.

В марте "Байер" отправил Шмидта в отставку в связи с неудовлетворительными выступлениями команды.

Газета.ru
Сегодня, 12:15
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