Экс-наставник "Байера" стал главным тренером "Бэйцзин Гоань"

Экс-наставник леверкузенского "Байера" Роджер Шмидт стал главным тренером китайского клуба "Бэйцзин Гоань". Соглашение с 50-летним специалистом рассчитано на два с половиной года.В марте "Байер" отправил Шмидта в отставку в связи с неудовлетворительными выступлениями команды.