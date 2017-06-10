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ЦСКА поздравил Виктора Гончаренко с 40-летием

ЦСКА поздравил с днем рождения главного тренера команды Виктора Гончаренко.

"Поздравляем с юбилеем главного тренера армейцев. Желаем успехов и больших побед у руля команды!", - говорится в Инстаграме ЦСКА.

Теги: ЦСКА Гончаренко
Сегодня, 12:52
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№3 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 13:13) #
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Болеет за:
ЦСКА
С Днем рождения, Виктор Михайлович!
Желаю Вам здоровья, успехов и побед на посту ГТ ЦСКА!


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
№2 Написал: BAFOMET Везде (Сегодня, 13:12) #
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Поздравляю!!!! Только он ГАнчаренко....
Регистрация: 17.06.2016
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 13:01) #
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По сравнению с Газзем, Гончаренко - щенок еще.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
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