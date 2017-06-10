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Альваро Мората прибудет в Англию для завершения переговоров с "Манчестер Юнайтед"

Форвард "Реала" Альваро Мората 12 июня прибудет в Англию для завершения переговоров по переходу в "Манчестер Юнайтед", информирует The Sun.

Сообщается, что Мората уже договорился с "МЮ" по личным условиям, переговоры между клубами находятся на завершающей стадии.

Сообщается, что английский клуб выплатит за форварда сборной Испании 72 миллиона евро.
Теги: Мората Манчестер Юнайтед
Сегодня, 12:55
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