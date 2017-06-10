Опрос:

Новости партнеров

Олег Артемов: Головин в "Арсенале"? Приятная информация, но пока без комментариев

Олег Артемов, агент полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина, прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту со стороны "Арсенала".

– Александр в "Арсенале"? Приятная информация. Но пока без комментариев, – цитирует Артемова "СЭ".
Теги: Головин ЦСКА Трансферы
Сегодня, 12:59
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.