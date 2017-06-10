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В День России болельщики смогут сфотографироваться с Кубком РФПЛ

В День России в Сокольниках все желающие смогут сделать фотографию с Кубком Российской футбольной премьер-лиги, передает РИА "Новости".

Сообщается, что трофей будет выставлен на всеобщее обозрение с 14 до 17 часов.

В это же время пройдет "Большая спортивная тренировка". На турниках выступят мастера воркаута, на рампе - лучшие скейтбордисты страны, а на асфальте - титулованный российский мотоэкстремал Марат Канкадзе.

В парке также будет работать киберзона, где можно будет сыграть в FIFA-2017.
Сегодня, 13:22
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