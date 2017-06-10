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Лионель Месси отпросился из сборной Аргентины для подготовки к свадьбе
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси пропустит товарищеский матч команды в Сингапуре, который состоится 13 июня.
Форвард попросил наставника команды Хорхе Сампаоли освободить его от игры для подготовки к свадьбе с Антонеллой Рокуццо, мероприятие запланировано на 30 июня.
Защитник Николас Отаменди по той же причине пропустит эту товарищескую игру, передает "СЭ" со ссылкой на Clarin.
Форвард попросил наставника команды Хорхе Сампаоли освободить его от игры для подготовки к свадьбе с Антонеллой Рокуццо, мероприятие запланировано на 30 июня.
Защитник Николас Отаменди по той же причине пропустит эту товарищескую игру, передает "СЭ" со ссылкой на Clarin.
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