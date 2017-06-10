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Лионель Месси отпросился из сборной Аргентины для подготовки к свадьбе

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси пропустит товарищеский матч команды в Сингапуре, который состоится 13 июня.

Форвард попросил наставника команды Хорхе Сампаоли освободить его от игры для подготовки к свадьбе с Антонеллой Рокуццо, мероприятие запланировано на 30 июня.

Защитник Николас Отаменди по той же причине пропустит эту товарищескую игру, передает "СЭ" со ссылкой на Clarin.
Теги: Месси Сборная Аргентины
Сегодня, 13:27
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