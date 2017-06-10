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Два испанских тренера вошли в штаб Олега Кононова в ФК "Ахмат"

Главный тренер ФК "Ахмат" Олег Кононов представил специалистов, вошедших в его обновленный тренерский штаб, информирует официальный сайт клуба из Грозного.

Команду пополнили испанский специалист Альберто Бош, а также его соотечественник тренер по физподготовке Мигель Гомила.

Старшим тренером ранее был назначен Михаил Галактионов. Вместе с Рамзаном Цуцулаевым с вратарями будет работать Даниэль Тудор. Владимир Ковалев, как и в прежние годы, будет трудиться в качестве тренера-аналитика.
Теги: Ахмат Кононов
Сегодня, 13:34
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