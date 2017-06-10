Диего Коста: Конте прислал сообщение о том, что я не вхожу в его планы

Нападающий "Челси" Диего Коста будет искать себе новый клуб. Футболист сообщил, что главный тренер лондонцев Антонио Конте дал понять, что на него не рассчитывает."Мои отношения с тренером были плохими в этом сезоне. Видимо, у меня был плохой сезон. Конте прислал мне сообщение о том, что он не рассчитывает на меня в следующем сезоне, так что я должен найти выход", – цитирует Косту The Guardian.Испанское издание AS приводит текст сообщения, отправленного Конте для Диего Косты."Привет, Диего, надеюсь, у тебя все хорошо. Спасибо за сезон, который мы проработали вместе. Желаю удачи в следующем сезоне, но ты не входишь в мои планы", - написал итальянский тренер.Напомним, Коста с 22 голами стал лучшим бомбардиром "Челси" в минувшем сезоне.