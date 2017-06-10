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Диего Коста: Конте прислал сообщение о том, что я не вхожу в его планы

Нападающий "Челси" Диего Коста будет искать себе новый клуб. Футболист сообщил, что главный тренер лондонцев Антонио Конте дал понять, что на него не рассчитывает.

"Мои отношения с тренером были плохими в этом сезоне. Видимо, у меня был плохой сезон. Конте прислал мне сообщение о том, что он не рассчитывает на меня в следующем сезоне, так что я должен найти выход", – цитирует Косту The Guardian.

Испанское издание AS приводит текст сообщения, отправленного Конте для Диего Косты.

"Привет, Диего, надеюсь, у тебя все хорошо. Спасибо за сезон, который мы проработали вместе. Желаю удачи в следующем сезоне, но ты не входишь в мои планы", - написал итальянский тренер.

Напомним, Коста с 22 голами стал лучшим бомбардиром "Челси" в минувшем сезоне.
Теги: Диего Коста Челси
Сегодня, 14:02
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№5 Написал: Rex Ultima (Сегодня, 14:49) #
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Болеет за:
«Спартак»

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Пролетарка! Пролетарий! Вновь бухает Лумумбарий!
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№4 Написал: Paolo_Di_Canio (Сегодня, 14:48) #
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online

А мог бы просто молча удалить из командной беседы в вотс апе.
Регистрация: 21.12.2016
№3 Написал: n_uts _ _ _ _ _ _ _ (Сегодня, 14:46) #
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online
Болеет за:
КАМАЗ
Нормальная реакция футболиста, не то что у звезды Коноплянки
Регистрация: 23.01.2015
№2 Написал: GS Москва (Сегодня, 14:23) #
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У богатых свои причуды.
Регистрация: 22.09.2009
№1 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 14:05) #
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flushed


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
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