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Сборная России 16 июня вылетит в Санкт-Петербург

Сборная России получила выходной после ничьей с Чили (1:1). После него подопечные Станислава Черчесова будут тренироваться в Москве до 15 июня, а затем отправится в Санкт-Петербург, передает официальный сайт РФС.

16 июня состоится предматчевая тренировка на арене "Санкт-Петербург", а на следующий день будет стартовая игра Кубка Конфедераций-2017 против сборной Новой Зеландией.

После этого россияне вернутся в Москву, где будут готовиться к игре с португальцами - встреча состоится 21 июня. Тренировки пройдут на стадионах ЦСКА и "Спартака".

22 июня после утренней тренировки команда вылетит в Казань. На следующий день будет предыгровое занятие и пресс-конференция, а 24 июня сборная России сыграет с Мексикой.
Теги: Сборная России
Сегодня, 14:10
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№3 Написал: Rex Ultima (Сегодня, 14:50) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Сортир там отмыли?


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Пролетарка! Пролетарий! Вновь бухает Лумумбарий!
Регистрация: 3.06.2017
№2 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 14:22) #
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вернее Спартак и ЦСКА вылетят в Санкт-Петербург
Регистрация: 20.04.2016
№1 Написал: Fix ШахтыГрад (Сегодня, 14:17) #
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Они летают больше, чем тренируются и играют...


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я болею за футбол
Регистрация: 28.11.2008
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