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Сборная России 16 июня вылетит в Санкт-Петербург
Сборная России получила выходной после ничьей с Чили (1:1). После него подопечные Станислава Черчесова будут тренироваться в Москве до 15 июня, а затем отправится в Санкт-Петербург, передает официальный сайт РФС.
16 июня состоится предматчевая тренировка на арене "Санкт-Петербург", а на следующий день будет стартовая игра Кубка Конфедераций-2017 против сборной Новой Зеландией.
После этого россияне вернутся в Москву, где будут готовиться к игре с португальцами - встреча состоится 21 июня. Тренировки пройдут на стадионах ЦСКА и "Спартака".
22 июня после утренней тренировки команда вылетит в Казань. На следующий день будет предыгровое занятие и пресс-конференция, а 24 июня сборная России сыграет с Мексикой.
16 июня состоится предматчевая тренировка на арене "Санкт-Петербург", а на следующий день будет стартовая игра Кубка Конфедераций-2017 против сборной Новой Зеландией.
После этого россияне вернутся в Москву, где будут готовиться к игре с португальцами - встреча состоится 21 июня. Тренировки пройдут на стадионах ЦСКА и "Спартака".
22 июня после утренней тренировки команда вылетит в Казань. На следующий день будет предыгровое занятие и пресс-конференция, а 24 июня сборная России сыграет с Мексикой.
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