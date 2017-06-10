РФПЛ официально поменяла название ФК "Терек" на "Ахмат"

Официальный сайт российской премьер-лиги поменял название клуба из Грозного с "Терека" на "Ахмат".Напомним, решение переименовать "Терек" было принято 6 июня руководящим советом клуба. Ранее пресс-служба команды поменяла названия и адреса официального сайта и профилей социальных сетей.