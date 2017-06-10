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РФПЛ официально поменяла название ФК "Терек" на "Ахмат"

Официальный сайт российской премьер-лиги поменял название клуба из Грозного с "Терека" на "Ахмат".

Напомним, решение переименовать "Терек" было принято 6 июня руководящим советом клуба. Ранее пресс-служба команды поменяла названия и адреса официального сайта и профилей социальных сетей.
Теги: Ахмат
Сегодня, 14:34
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№2 Написал: Sokrates С-Петербург (Сегодня, 14:50) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Прогиб с изгибом. Так это можно назвать.
Регистрация: 8.09.2012
№1 Написал: BAFOMET Везде (Сегодня, 14:43) #
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online

Глупое решение....
Регистрация: 17.06.2016
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