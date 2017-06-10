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"Тосно" продлил контракт на один сезон с Сергеем Сухаревым

Футбольный клуб "Тосно" заключил новое соглашение с защитником Сергеем Сухаревым, информирует официальный сайт команды из Ленинградской области.

Сообщается, что новое соглашение с футболистом рассчитано на один сезон.
Теги: Тосно
Сегодня, 14:53
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