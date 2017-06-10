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Агент: знаю об интересе к Мусе со стороны ЦСКА, но давайте дождемся конкретики

Агент нападающего "Лестера" Ахмеды Мусы прокомментировал трансферные слухи вокруг нигерийца.

"Говорить о будущем Ахмеда рано. Сначала нам нужно пообщаться с руководством "Лестера", определиться. Потом можно будет говорить о дальнейших планах.

Я знаю об интересе со стороны других команд, в том числе московского ЦСКА. Читал, что СМИ отправляют Мусу в "Халл", который возглавил Леонид Слуцкий, но я призываю сделать паузу и дождаться конкретики", – цитирует агента Тони Харрис "Р-Спорт".
Теги: Муса ЦСКА
Сегодня, 14:56
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№2 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 16:07) #
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Болеет за:
«Спартак»
20000 казахских теньге - вот всь интерес)


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"Спартак - чемпион!!!"
Регистрация: 26.10.2016
№1 Написал: Rex Ultima (Сегодня, 15:15) #
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Болеет за:
«Спартак»
Женька-три пальца? smile


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Пролетарка! Пролетарий! Вновь бухает Лумумбарий!
Регистрация: 3.06.2017
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